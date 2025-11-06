Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan diplomatik temaslar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak, Azerbaycan, Suriye, İran ve Rusya ile köklü ve çok boyutlu ilişkilerimizi ve yapıcı diyaloğumuzu güçlendirmeye, bölgemizde barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen iş birliği mekanizmalarını ilerletmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Brezilya'nın Belem kentinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari, Rusya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı ve İklim Sorunları Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile ayrı ayrı bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmelerde, iklim eylemi, COP29'un kazanımları, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği adaylığı, küresel iklim finansmanının güçlendirilmesi, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, ticaret, enerji, ulaştırma, sınır güvenliği ve çevresel konular dahil geniş bir yelpazede ortak gündemleri değerlendirdiklerini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Azerbaycan, Suriye, İran ve Rusya ile köklü ve çok boyutlu ilişkilerimizi ve yapıcı diyaloğumuzu güçlendirmeye, bölgemizde barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen iş birliği mekanizmalarını ilerletmeye kararlıyız. Küresel ölçekte ise adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iklim diplomasisi için tüm paydaşlarımızla yakın istişare ve dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz."