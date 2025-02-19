Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine ilişkin "Biliyorsunuz bölgesel planlarımızı bölgelerde ilan ediyoruz. O vesile ile bölgedeki aktörleri bir araya getirip, onlarla istişareler yapıyoruz. O bölgenin valileri, vekilleri, belediye başkanları, meslek kuruluşları bütün bunlarla bir araya gelip istişareler yapıyoruz. Bu seferki toplantımız Giresun'da; orada DOKAP ilan edeceğiz. Daha önce GAP'ı Şanlıurfa'da ilan etmiştik, KOP'u Konya'da ilan etmiştik. Bir sonrakini de DAP'ı da Erzurum'da yapacağız. Bu bölgesel bir program, oradaki aktörlerle istişarelerimiz olacak. O vesile ile bakanlarımızla diğer konuları da Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak değerlendireceğiz. Özellikle makroekonomideki gelişmeleri değerlendirme imkanımız olacak" diye konuştu.

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Yılmaz, emekli bayram ikramiyelerinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna karşılık da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda genel ekonomi politikalarının görüşüldüğüne işaret ederek "Ekonomi Koordinasyon Kurulu bunun platformu değil, genel ekonomi konularının konuşulduğu toplantıda bölgesel konular ele alınacak" ifadelerini kullandı.