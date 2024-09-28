Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Türkiye'nin Gazze politikası net

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, CNN Türk'te "Hafta Sonu" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Orta Doğu'da son dönem yaşanan gelişmelerin sorulması üzerine Yılmaz, bölgede genel anlamda jeopolitik gerilimlerin yüksek olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti.

Yılmaz, kuzeyde Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu, güneyde, Gazze'de herkesin yüreğini yakan manzaralar gördüklerini kaydetti.

Gazze'de kadın, yaşlı, hasta demeden ağır bir saldırıyla insanlık suçu işlendiğini vurgulayan Yılmaz, Netanyahu hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlusu olarak sanık sandalyesinde olduğunu ama ne bir uluslararası kurumun, ne dünyadaki kamuoyunun bu tepkilerine hiçbir şekilde kulak asmadan suçlarına devam ettiğini söyledi.

REKLAM "Ülkeler arasında barışçı bir ortam oluşmasına ihtiyacımız var" Gazze'de Filistinli sivil halka yapılan yetmezmiş gibi bir taraftan da bölgede gerilimin yayılmaya çalışıldığını belirten Yılmaz, Gazze'deki insanlık suçunun bölgesel bir çatışmayla örtülme gayreti içinde olunduğunu düşündüğünü kaydetti. Yılmaz, Gazze'de yaşanan insanlık suçunun hiçbir zaman unutulmaması, unutturulmaması gerektiğine işaret ederek, Türkiye olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olduklarını vurguladı. Bölgesel gerilimin yükselmemesi için Türkiye'nin büyük bir gayret sarf ettiğini kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemiz zaten yeterince bu çatışmalardan çekti. İstikrarsızlıklardan çok acılar çekti insanlar. Bölgenin bu savaşlara, çatışmalara değil, refaha ihtiyacı var. Demokratik standartların yükselmesine ihtiyacı var. Ülkeler arasında çok daha barışçı bir ortam oluşmasına ihtiyacımız var. Türkiye'nin pozisyonu çok net. 1967 sınırlarını esas alan, Birleşmiş Milletler kararlarını esas alan iki devletli, hakkaniyetli bir çözüm oluşmadan bu bölgeye istikrar gelmesi mümkün değil. Bu bölgede, Orta Doğu'da, özellikle Kudüs'te barış olmadığı sürece küresel bir barış olması da mümkün değil. Çünkü burası fay hatlarının kesiştiği bir yer adeta. Ben inanıyorum ki, er veya geç Filistinli mazlumlar kazanacak, haklılar kazanacak. Biz tarihin doğru tarafındayız, haklılardan yanayız ve çok doğru bir tutum alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bütün yetkililerimiz bu konuda gece gündüz uğraşıyorlar."

Yılmaz, bölgede yaşanan çatışmaya ilişkin "Daha büyük bir bölgesel çatışmayı, daha büyük bir küresel istikrarsızlığı tetikleme riskini görüyor musunuz gelinen noktada?" sorusu üzerine, her zaman bu riskin olduğunu, özellikle İsrail yönetiminin bunu aradığını söyledi. "Sonuç çıkacağını düşünmüyorum" ABD'de, kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin sonuçlarının Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu'daki çatışmaları durdurma konusunda etkisi olup olmayacağına dair değerlendirmeleri sorulan Yılmaz, "Şu ana kadar maalesef ABD gücüne, ölçeğine yakışır bir yaklaşım ve sonuç elde etmedi. Biden hükümeti, Biden yönetimi devretmeden önce son dönemde bir miktar çaba içine girdi. Ama maalesef etkisiz görüyoruz. Bu da enteresan. Yani ABD gibi bir gücün, İsrail'e bu kadar silah desteği, finansal destek, her türlü güvence veren bir gücün bir sonuç ortaya koymadığını görüyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, süreçte adaletli bir yaklaşım olmadığını, tamamen tek taraflı bir yaklaşımla olayların ele alındığını belirterek, "Buradan da bir sonuç çıkacağını ben düşünmüyorum doğrusu." ifadesini kullandı.