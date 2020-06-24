Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta açılış ve temel atma törenine katıldı:

AA

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 9 tesisin açılış ve temel atma törenine katılan Oktay, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'a Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar diledi. Oktay, İstanbul ve Bursa'daki sel felaketlerinde vefat eden vatandaşlara da Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye'nin 81 ilinin inşa ve ihya edildiğini ifade eden Oktay, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde 18 yıldır düsturumuz, hiçbir zaman geldiğimiz noktayı yeterli görmeyerek kutlu yürüyüşümüzü sürdürmektir. Yozgat'la birlikte 81 ilimizi bu anlayışla inşa ve ihya ediyoruz. Bir taraftan da tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele ediyoruz. Salgınla mücadelede pek çok gelişmiş ülke çaresiz kalırken, biz hem sağlık altyapımızla hem işleyen tedarik zincirimizle hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle süreci göğüsledik. 125'den fazla ülkeye tıbbi malzeme göndererek yardım elimizi uzattık. Önümüzdeki dönemde Yozgat'ta üretilen solunum cihazı ve cerrahi maskeler dış sevkiyatlarda yer alacak inşallah."

Oktay, normalleşme süreciyle birlikte sanayinin çarklarının tam kapasite işlemeye, ekonominin yeniden canlanmaya başladığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ilgili bakanlıklarımızla istişare içinde yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz. Bugünden itibaren camilerimiz sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açılmıştır. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek, kişiye özel seccadelerimizi kullanarak yeniden bir arada ibadet edebileceğiz hamdolsun." diye konuştu.

Açık hava fuarlarının başlayacağını aktaran Oktay, "1 Temmuz itibarıyla açık hava fuarlarını başlatıyor olacağız. Ticaret ve ihracata bir hareket alanı daha açıyoruz. Eş zamanlı olarak ülkemize dev eserler kazandırmayı, altyapı yatırımlarını geliştirmeyi sürdürüyoruz. 3 uçağın aynı anda inip kalkabildiği İstanbul Havalimanı'nın yeni pistini, yeni barajları, acil durum hastanelerini ve millet bahçelerini hizmete açıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sınırlarımızın içinde ve dışında teröre ağır darbeler indirmeye devam ediyoruz"

Terörle mücadelenin sürdüğünü dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızın içinde ve dışında teröre ağır darbeler indirmeye devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Burada Libya konusunda özellikle bir parantez açmak istiyorum. Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur. Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin, teröristlerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar."

"Bir takım kırmızı çizgilerden bahseden darbeciler bilmelidir ki, Libya'da barışın geleceğini belirleyecek olan uluslararası hukukun meşru çizgisi olacaktır." diyen Oktay, "Libya'nın tamamında barış, huzur ve adalet tesis edilene dek Ömer Muhtar'ın direniş ruhunun temsilcisi olan Libyalı kardeşlerimizin en güçlü şekilde yanında olacağız, olmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan Türkiye'ye karşı hain hedefleri olanları Pençe-Kaplan Operasyonu ile sınır ötesinde vuruyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize buradan bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "9 üretim tesisinin Yozgat'a ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"

Türkiye'nin hiçbir mücadelesinde mevzi kaybetme lüksü olmadığını vurgulayan Oktay, "Biz asıl şimdi başlıyoruz. Enerjimizi ayrışmaya ya da zarar veren rekabete değil, iyilikte yarışmaya ve iş birliğine ayırmalı, bu yönde gayret göstermeliyiz. Birlik ve beraberlik içinde sunduğunuz her katma değere destek vermeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla açılışını yaptığımız ve temelini attığımız 9 üretim tesisinin Yozgat'a ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Oktay'ın konuşmasının ardından turizm, ısıtma-soğutma teknolojileri, gıda-kuru bakliyat paketleme, elektronik sinyalizasyon ve güvenlik araçları, medikal sağlık malzemeleri ve savunma sanayi alanında faaliyet gösterecek tesislerin temeli atıldı, bazılarının da açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de katıldı.