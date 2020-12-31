Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında yaşanan anlar konuşuldu.
Oktay, görüntüleri izledikleri sırada ilk önce Türkçe sesler duyduğunu ve ne olduğunu anlamaya çalıştığını, sonra orada yaralı bir Türk vatandaşının çıkıp polisler dahil yaralıların yardımına koştuğunu gördüğünü anlattı.
Bu sırada Mikail Özen'in, terör saldırısı sonrası görüntülerin paylaşıldığı bazı internet sitelerinde Türklerin terörist ilan edildiği yönündeki sözleri üzerine Oktay, şunları kaydetti:
"Müslümanlarla ilgili bir önyargı oluşturuldu. Bir de Avrupa'da Türklerle ilgili ikinci bir önyargı oluşturulmaya çalışıldı ama hamdolsun gerçek kimliğimizi siz orada tamamen yansıtmış oldunuz. Bizim gerçek kimliğimizi siz gösterdiniz bütün dünyaya. Allah razı olsun. Bir de hemşehrimiz olunca daha da gurur duyduk. Çok büyük bir oyun da bozulmuş oldu." dedi.
Saldırı anında yaşadıklarını anlatan Gültekin de o sırada adrenalin ve şokla hiçbir şey hissetmediğini, polis merkezine giderek durumu polise anlattıklarını ancak polislerin o sırada daha yeni yeni hazırlanmaya başladıklarını ve çelik yeleklerini giydiklerini söyledi. Gültekin, "Sonra biz de oraya koştuk. Mermiler uçuşuyordu orada. Ben sırtından girdim, Mikail ayaklarından girdi ve (yaralı polisi) 200 metre taşıdık. Polisi ambulansın içine koyduk sonra kendimiz de güvenli bölgeye çıktık." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Gültekin'in Viyana'daki saldırı anlarına ilişkin anlattıklarına şu sözlerle karşılık verdi:
"Görüldü ki aslında Türk milletinin gerçek karakteri bu. Dünyada nerede olursa olsun gözünü kırpmadan sonuna kadar gider. İnsani boyutta yardım edebileceği bir şey varsa. Bu biraz yürek istiyor bunun ötesinde. Siz de o yürek var. Recep Tayyip orada yani. Türk milletinin yüreğini orada bütün dünyaya ve de Avrupa'nın göbeğinde göstermiş oldunuz. Bir de Yozgatlı olunca tabii, yiğidin harman olduğu yer."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!