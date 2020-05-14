Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'daki terör saldırısı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, "Mübarek Ramazan günü hain terör örgütü kalleş yüzünü yine gösterdi, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Görevi başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.