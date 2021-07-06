Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, KKTC kara yollarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."