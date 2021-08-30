Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos'ta hain terör örgütünün saldırısında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastane kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Şebelek'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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