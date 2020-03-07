07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'de bir taraftan kahraman Türk askerlerini hedef alan saldırılara misliyle karşılık verildiğini, diğer taraftan da diplomasi yoluyla siyasi çözüm arayışlarını hızlandırdıklarını belirterek, "Krizin en başından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır. Tek gayemiz, hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir geleceğin tesisine katkı vermektir. Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.
Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi'nde Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi kapsamında düzenlenen BIO Türkiye Ödül Töreni'nde konuşan Oktay, milli teknoloji hamlesinin, dijital dönüşüm adımlarının, savunma sanayisini millileştirmelerinin ve yerli milli biyoteknoloji mücadelelerinin yanında Türkiye'nin bölgede yaşanan insani krizlere karşı da çetin bir mücadele verdiğini söyledi.
Bölgede yaşanan insani krizin çözüme kavuşması ve sınırlarda istikrarın sağlanması için krizin yükünü tek başına yüklendikleri süreçlerden geçtiklerini belirten Oktay, ne uluslararası toplumdan ne de sağlanan mutabakatlara taraf olan ülkelerden gereken desteği gördüklerini, bunun da açık ve şeffaf şekilde kamuoyunun önünde yaşandığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile, İdlib'de bir o kadar daha eklenmesinin önüne geçmek için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yine tek başlarına mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"İdlib'de bir taraftan kahraman askerlerimizi hedef alan saldırılara misliyle karşılık verdik, diğer taraftan da diplomasi yoluyla siyasi çözüm arayışlarımızı hızlandırdık. Burada bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Krizin en başından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır. Tek gayemiz, hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir geleceğin tesisine katkı vermektir. Cumhurbaşkanımızın önceki gün Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda varılan mutabakatın temelinde de bu yaklaşımımız vardır. Suriye'de rejim güçleri, tüm dikkatini ülkenin doğusunu ele geçiren terör örgütlerine değil masum İdlib halkına yöneltmiş olsa da biz, Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm tarafların taahhütlerine riayet etmesini bekliyoruz. Şayet bölgede kan dökülmeye devam ederse her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde krizin müsebbiplerinin üzerine gitmekten de tereddüt etmeyeceğiz. Kutlu davamız uğruna Suriye ve Irak'ta görev yapan tüm kahraman askerlerimize Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum."
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