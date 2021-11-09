Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da çöken binadan yaralı olarak çıkartılan vatandaşlarımızın hayati tehlikesinin bulunmaması teselli vericidir. Halihazırda arama-kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır. Geçmiş olsun Malatya."ifadelerini kullandı.

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