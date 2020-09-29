Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını bildirdi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Oktay, "KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından vazgeçemez." dedi.

Tatar ise, "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız" ifadelerini kullandı.