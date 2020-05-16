Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kırıkkale'deki tesiste aylık 45 milyon maske üretilecek"

Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde vatandaşların sağlığını korumak, salgını en kısa sürede ve en az kayıpla atlatmak için gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden aldıklarını vurguladı.
Kovid-19 salgınının yayılımını önlemek için gereksiz yere sokağa çıkılmamasının, zorunlu olarak çıkılması gerekiyorsa da sosyal mesafe kuralına uyulmasının ve maske kullanılmasının önemine işaret eden Oktay, "Bu süreçte dünyanın en gelişmiş ülkeleri olarak görülen bazı devletlerin sağlık sistemlerinin ne kadar yetersiz kaldığına, kişisel koruyucu ekipmanlarının tükenmesi sebebiyle neredeyse maske savaşı yapacak noktaya geldiklerine şahit olduk. Böyle bir dönemde Türkiye yurt içindeki ihtiyacın karşılanmasının yanında birçok ülkeye de maske, tulum ve yüz koruyucu ekipmanlar üreterek gönderdi." dedi.
Oktay, sağlıktan gıdaya kadar hiçbir alanda ve üründe arz sıkıntısının olmadığının altını çizerek "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde salgınla mücadelemizi her alanda başarıyla sürdürüyoruz. Şu ana kadar aldığımız tedbirler sayesinde ne kişisel koruyucu ekipmanların ne de gıda ürünlerinin temininde sıkıntı yaşadık. Bu süreci gün gün, hafta hafta yaptığımız planlamalar, her türlü senaryoya yönelik aldığımız ve almaya devam ettiğimiz tedbirlerle yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.
- Cerrahi maskeler yerli imkanlarla üretilecek
Bu tedbirler kapsamında, Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi binasında maske üretim tesisi kurulduğunu açıklayan Oktay, şöyle konuştu:
"Türkiye sağlık ürünleri üretimi alanında ciddi bir altyapıya ve tecrübeye sahip. Tamamen yerli imkanlarla ülkemizde üretilen cerrahi maske alanında salgın öncesi kapasitenin katbekat üzerine çıkmış durumdayız. Kırıkkale'de faaliyete geçen tesisle birlikte maske arzına önemli katkı sağlıyor olacağız. Tesiste kullanılacak makineler için gerekli bütçe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca karşılandı. Makineler ise gurur vesilesi bir kurumumuz olan Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından ücretsiz sağlanıyor. Tesisin faaliyete geçmesindeki katkılarından dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Hazine ve Maliye bakanlıklarımız ile ilgili kurumlarımızın yanı sıra Kırıkkale Valiliğine teşekkür ediyorum."
- "Günlük 1,5 milyon maske üretilecek"
Oktay, halk eğitim merkezi tarafından eğitilen kursiyerlerin de maske üretim sürecinde yer alacağını belirterek "Bu hafta faaliyete başlayan ve tam kapasiteyle çalışan tesiste günlük 1,5 milyon, aylık 45 milyon cerrahi maske üretilecek." bilgisini paylaştı.
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