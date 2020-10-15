Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni akademik yıl mesajı:

AA

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldık. Yeni akademik yılın, öğrenci ve akademisyenlerimiz başta olmak üzere bütün ilim ve irfan dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.