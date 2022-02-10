Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan TBT açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir." ifadelerini kullandı.

Oktay, resmi Twitter hesabından, Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir." ifadelerine yer verdi.