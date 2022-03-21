Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdeleyicisi, bolluk ve bereketin sembolü Nevruz'un, ülkemize ve dünyamıza, insanlığın son dönemde çokça ihtiyacını duyduğu huzur ve barış iklimini getirmesini gönülden diliyorum." ifadesini kullandı.