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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan milletvekili adaylığına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekili adaylığına ilişkin "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle Ankara'mıza hizmet etmeye hazırız." değerlendirmesini yaptı

Giriş: 09.04.2023 - 20:03 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan milletvekili adaylığına ilişkin paylaşım
Oktay'dan milletvekili adaylığına ilişkin paylaşım
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AA

Oktay, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kuruluna sunduğu 28. Dönem milletvekili aday listesinde Ankara 3. Bölge 1. sırada yer almasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Sevdamız Ankara, sevdamız Türkiye." ifadesine yer veren Oktay, Ankara ve Türkiye için çok çalışacaklarını belirtti.

Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle Ankara'mıza hizmet etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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