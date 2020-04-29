Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı:

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Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.