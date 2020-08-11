Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı:

Oktay, sosyal medya hesabından "#İyikivarsınEren #FerhatGedik" etiketleriyle paylaştığı mesajında, "Bu milletin yüreğinde her zaman var olacaksınız. Asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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