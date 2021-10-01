Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş hareketinin öncü isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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