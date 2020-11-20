Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan annesini kaybeden Bakan Pekcan'a taziye mesajı

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

89 yaşındaki İhsan Kadaifci, tedavisinin sürdüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.