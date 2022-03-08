Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 8 Mart mesajı

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başımızın tacı, dünümüzün, yarınlarımızın mimarı kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir gün değil, her gün kutlu olsun." ifadesini kullandı.