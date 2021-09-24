Sosyal medya hesabından, 2013'ten bugüne kadar bağımlılıkla mücadelede gelinen noktaya ilişkin verileri içeren bir grafik paylaşan Oktay, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin zirve yaptığı 2017'den bugüne, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde ölümlerde yüzde 66,6'lık bir düşüş sağlamayı başardık. İnsanımızı uyuşturucuya kurban vermeyecek, bu savaştan galip çıkacağız."