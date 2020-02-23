Polisevi'nde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelen Oktay, yaptığı konuşmada, Denizli'nin yerelden kalkınma konusunda örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Denizli'nin 3,5 milyar dolarlık ihracat rakamının yeterli olmadığına dikkati çeken Oktay, bu rakamın daha yukarıya taşınması için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Oktay, Denizli'de dokumacılık ve tekstilin yanında birçok üretim alanının bulunduğuna işaret ederek, "Denizli'de makine imalatı alanı da önem taşıyor. Bunun yanında turizm, tarım ve gıda, bitkisel üretim alanlarında da birçok fırsat bulunuyor." diye konuştu.

Türkiye'nin 2018 yılının ağustos ayından itibaren yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Oktay, "Bunun bir saldırı olduğuyla alakalı hemfikir olunan bir ortam var ama bunu da çok hızla geride bıraktık, bırakmaya da devam ediyoruz. 2019'a girdiğimiz şartlar ile 2020'ye girdiğimiz şartlar arasında büyük fark var. Enflasyonu bu yıl tek haneye mutlaka indireceğiz. Hedefimiz enflasyonun mutlak şekilde tek haneli rakamlara düşürülmesidir. Bu noktada da yüzde 8,5 veya daha aşağısını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oktay, geçen yıla göre faiz oranlarının da hızla aşağı çekildiğine dikkati çekerek, "Dış ticaret açığı olarak baktığımızda da pozitif bir yılı geride bıraktık. 2020 ile birlikte bir hareketlenme görüyoruz. Yatırım mallarının ve ara mamul diyebileceğimiz malların ithalatında da artış görüyoruz. Bu yıl yüzde 5 büyüme hedefimizi de ileriye götürme gayreti içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Denizli'deki iş dünyasına yatırım yapma ve kapasite kullanım oranlarını artırma çağrısında bulunan Oktay, "Sadece iç talep boyutunda bir büyüme modelimiz yok. Üreterek, imal ederek ihraç eden bir büyüme modeliyle ilerlemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"SAVUNMA SANAYİSİNDEK İİVMEYİDİĞER ALANLARDA DA OLUŞTURMALIYIZ"

Oktay, savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 15-20'lerden yüzde 70'lere geldiğini söyledi.

"Savunma sanayisinde yakaladığımız ivmeyi mutlak şekilde diğer alanlarda da oluşturmak zorundayız." ifadesini kullanan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için hükümet olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok yoğun gayret içindeyiz. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz teknolojik birikimi, bilgi birikimini sivil alana transfer etmeliyiz. Biz petrol zengini, doğal rezervler zengini bir ülke değiliz. Her kuruşu tırnaklarımızla kazıyarak kazanıyoruz.

Yerli otomobil projesi, Türkiye için büyük önem taşıyor. Savunma sanayisinde konuştuğumuz başarıyı 3-5 yıl içinde bu alanda da konuşmaya başlayacağımıza inanıyorum. Bu ivmeyi burada yakalayacağız. Burada bir ekosistem oluşturulacak. Bu ekosistemin içinde bilişim ve elektronik sektörleri var. Otomobilde kullanılabilecek parçalar için tedarik zincirinin oluşturulması var. Böylece farklı sektörleri harekete geçiriyor olacağız."

Oktay, yerli otomobilin ardından trenlerin de millileştirilmesi için çalıştıklarını, bu sektörlerdeki üretimlerin bilişim, yapay zeka gibi farklı alanların gelişimini de destekleyeceğini, Türkiye'nin uluslararası pazarda alan oluşturmasının önemli olduğunu söyledi.

Sağlık sektöründe de son yıllarda ciddi gelişmeler olduğuna işaret eden Oktay, ilaç ve hastanelerde kullanılan ekipmanların Türkiye'de üretilmesini arzuladıklarını vurguladı.

Oktay, Türkiye'nin bölgesindeki istikrarsızlığa rağmen güvenli liman olmaya devam ettiğini dile getirerek, "Bu güvenli limanı cazibe merkezine dönüştürmemiz gerekiyor ve bunu yapıyoruz. 53 milyon turist ülkemize geliyor. Gelir olarak 33-34 milyar doları yakaladık ama bu da yeterli değil. 2023 yılında 70 milyon turist sayısını, gelir olarak da 65-70 milyar doları yakalamayı arzuluyoruz." görüşünü paylaştı.

Fuat Oktay, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için sektörlerin ve illerin katma değer sağlaması gerektiğini, yerelleşme ve millileşme modelinin özel sektörün desteğiyle hayata geçirilebileceğini kaydetti.

Programa Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz de katıldı.