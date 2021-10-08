'Âkif'i izledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gençlerimizin Mehmet Âkif Ersoy'u anlamaları son derece kritik" dedi

HABERTURK.COM

Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazma hikâyesinin beyazperdeye taşındığı 'Âkif'in özel gösterimine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a filmin başrol oyuncularından Yavuz Bingöl, yönetmeni Sadullah Şentürk, filmin ortak yapımcıları Harun Türk ve Baran Mayda'nın yanı sıra Mehmet'Âkif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Prof. Dr. Yasin Aktay eşlik etti.

Filmin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, "İstiklâl Marşı'mızın 100'üncü yılını kutluyoruz bu yıl. Bu mücadeleyi bir anlamda filmin içerisine girerek tekrar hissetme şansı bulduk." dedi.

İstiklâl ve istikbalin kolay kazanılmadığını vurgulayan Fuat Oktay, 100 yıl önce yaşanan olaylara benzer şeylerin bugünde yaşandığını aktardı. Oktay, şöyle devam etti; "Sadece cumhurbaşkanlığı forsumuzda 16 devletten bahsediyoruz. Ondan fazlası olduğunu hepimiz biliyoruz. Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Türkiye Cumhuriyetine tarih boyunca ödediğimiz bir bedel var. Bu anlamda gençlerimizin Mehmet Âkif Ersoy'u anlamaları son derece kritik. 63 yıllık bir hayat. Mehmet Âkif, mütefekkir, münevver ve dava adamı. Kendisi de ifade etti. Savaş ve bağımsızlık aslında sadece silahla, topla, tüfekle olmuyor. Mücadele aynı zamanda mütefekkirlikle de oluyor."

Özellikle kendi coğrafyamızda hayatta kalmanın en büyük sırrının güçlü olmaktan geçtiğini vurgulayan Fuat Oktay, "Bugün de aynı mücadele hiç eksilmeden devam ediyor" dedi. Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü;"Özellikle yine filmde de kendisinin sürekli ifade ettiği gayretin 100 yıl sonra 2021 Türkiye'sinde ne sonuçlar verdiğini görüyoruz. Hayal olan şeylerin gayret ettiğimizde gençlerimiz ve insanlarımız inandığında sadece savunma sanayii alanında değil, diğer alanlarda da topyekun kalkınmanın nasıl mümkün olduğunu, Mehmet Âkif 'in 100 yıl öncesindeki anlatımıyla bugün bir kez daha farkına vardık. Ben gençlerimize buradan şunu ifade etmek isterim. İstiklâl ve istikbal mücadelesi sadece dünün ve önceki günün mücadelesi değildi. Bugünün mücadelesidir ve yarının da mücadelesi olacaktır.

Özellikle coğrafyamızda hayatta kalmanın en büyük sırrı güçlü olmaktan geçiyor. Bu güç sadece maddi anlamda bir güç değil. Maddi ve manevi anlamdaki güçle birlikte milli ve manevi değerlerimizle donandığınızda o gücü elde ediyorsunuz. Mehmet Âkif bir anlamda bunu ifade ediyor. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diye başlıyor. Hakkıdır hakka tapan milletimin hürriyet diye bitirdiği o düşünce ve duygu dünyası aslında yaşanmışlığın kelimelere döküldüğü haldir. Biz bunu bugün bir kez daha her bir mısra, kelime ve harfiyle hissettik."

"Kurtuluş mücadelesinin Mondoros mütarekesiyle başlayan, Sevr'le devam eden ve 23'te de o paçavranın yırtıldığını, Lozan'la başka bir boyuta ulaşan Türkiye'den bugün başka iddiaları olan bir Türkiye'deyiz" diyen Fuat Oktay, şunları kaydetti; "Bunu 100'üncü yılında tekrar gündemimize getiren kalemiyle Mehmet Âkif Ersoy'un düşünce dünyasını bizlere aktaran torunu Selma hanıma da teşekkür ediyorum. Ayakları şurada veya burada değil kendi topraklarında ayakları Anadolu'ya sağlam basan ve diğer ayağıyla da dünyadaki tüm mazlumların gönül coğrafyamızdaki tüm insanların dertlerine koşan bir Türkiye var. Başta bu mücadelenin kahramanlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına tüm şehitlerimize, başta Mehmet Âkif olmak üzere de tüm münevver ve mütefekkirlerimize bir kez daha rahmet diliyorum."