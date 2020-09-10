Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarının gerçekleştirildiği "Skandi Seven" gemisinde incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Oktay, KKTC Su Temin Projesi'nin dünyanın en muhteşem projelerinden biri olduğunu söyledi.
Projenin 106 kilometrelik bir hatta sahip olduğunu belirten Oktay, "Bu 106 kilometrenin 80 kilometresi deniz altında asılı şekilde Türkiye'den, Toroslar'dan Geçitköy'e gidiyor." dedi.
Projenin açılışını 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını anımsatan Oktay, Erdoğan'ın "Kıbrıs Türkü susuz kalmayacaktır, Türkiye'den ne gerekiyorsa sonuna kadar yanlarında olacağız." sözünü anımsattı.
Bu yılın ocak ayında boru hatlarında bakım, onarım çalışmalarına başlandığını aktaran Oktay, "Şu anda bu projenin sonuna gelmiş durumdayız. Ben bu güzel müjdeyi Kıbrıs Türkü'ne vermek istiyorum. Tüm detaylarını teknik ekip, bakanlarımız ve Sayın Başbakan'la birlikte değerlendirdik." dedi.
Suyun KKTC'ye ulaşacağı tarihi açıklayan Oktay, şunları kaydetti:
"25 Eylül 2020, yani Allah'tan bir şey olmazsa 15 gün sonra bu suyu basmış olacağız. Biz her fırsatta tekrarlıyoruz. Hangi şart altında olursa olsun Türkiye, Kıbrıs Türkü ve KKTC ile birliktedir, beraberdir, bir ve beraber olduğunda da güç kazanır. Bu birliktelik son zamanlarda özellikle Doğu Akdeniz özelinde düşündüğümüzde çok daha ayrı bir anlam ifade etmektedir. Türkiye'yi ana karasına hapsetmeye çalışanlara biz buradan bir mesajı daha verelim: Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerinde zerre ve milim bu hakların, bu menfaatlerin şu veya bu şekilde ters gözle, art niyetle bakılmasına asla müsaade etmeyecektir."
Proje kapsamında 5 geminin gece gündüz çalıştığını söyleyen Oktay, "Korona döneminde Türkiye nasıl her gün bir barajını açıyor, bir yolunu açıyor, bir köprüsünü, havalimanı açıyor, bütün dünyayla ekonomisini açıp entegre oluyorsa hiçbir projesine ara vermemişse bugün bu projede de Kıbrıs Türkü'ne giden suyun bir an önce tamamlanması konusunda da taviz vermemiştir, projeyi son ana kadar en ciddi şekilde yürütmüştür ve tamamlama aşamasına getirmiştir. 25 Eylül'de de fiilen tamamlayacaktır, suyu tekrardan veriyor olacağız." ifadelerini kullandı.
Oktay, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
"BURADA DA BU GÜZEL HABERLERİ ALACAĞIZ"
Bakım, onarım çalışmalarında son teknolojinin kullanıldığına dikkati çeken Oktay, "Bu Türkiye'nin de teknolojik olarak, denizde yaptığı faaliyetler olarak geldiği gücü göstermektedir. Biz buradan yine şu mesajı da vermek istiyoruz: Karadeniz'deki çalışmalarda elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de Kıbrıs'ta da birlik, beraberlik, dayanışma içinde çalıştığımızda burada da bu güzel haberleri alacağız. Bu güzel haberleri de hem Türkiye'ye hem de KKTC'deki Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle de paylaşacağız. İnşallah o günler de yakın." değerlendirmesini yaptı.
Oktay, Kıbrıs açıklarında devam eden Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatını Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs'ın birlikte yürüttüğünü anımsatarak Mehmetçiklere selam yolladı.
Fuat Oktay, "Bu çalışmalarımız çok daha güzel günlerin KKTC'de de habercisi olacak. Yeter ki biz, beraber ve dayanışma içerisinde olalım." dedi.
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