Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı:

Oktay, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından ‪"#DünyaİnsaniYardımGünü" etiketiyle paylaşımda bulundu.

İnsani yardımlarda lider ülke Türkiye'nin mazlumlara umut olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor, dünyanın sessiz kaldığı felaketlerin açtığı yaraları sarıyor‬."