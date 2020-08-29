AA

Son dakika açıklamalarına göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "AB'den hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin." ifadelerini kullandı.

Oktay, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesine ilişkin, "Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" değerlendirmesinde bulundu.

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