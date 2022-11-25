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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Oktay, "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." dedi

Giriş: 25.11.2022 - 22:15 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan asgari ücret açıklaması
Oktay'dan asgari ücret açıklaması
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İHA

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır" dedi.

Oktay konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretin net 5 bin 500 lira olduğunu anımsatarak, “2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif (birikimli) artış oranı yaklaşık yüzde 95’tir. Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri gelir ve damga vergisi dışında bırakılarak tarihi bir adım atılmıştır. Yapılan yasal düzenlemeyle yalnızca işçiler değil, tüm çalışanlar kapsama alınmıştır. Böylece ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı bırakılarak işçilerin net ücretlerinde çok önemli bir artış sağlanırken, istihdam, üretim ve yatırım da desteklenmiştir. Son iki kararını işçi ve işveren kesiminin oybirliği ile alan Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına aralık ayında başlayacaktır. Asgari ücretin toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız".

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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