DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yüzde 100 elektrikli Günsel'in direksiyonuna geçerek, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde Günsel Üretim Tesisleri'nin sürüş alanında aracı test etti.

Test sürüşünde Tatar'a, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, yerli otomobil Günsel'in ülke tanıtımına, ekonomisine, ihracatına, istihdamına ve kalkınmasına büyük bir katkı yapacağını söyledi.

Gerekli test süreçlerinin ardından Günsel'i yollarda görmenin mutluluğunu yaşayacaklarını belirten Tatar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Günsel'in yüzde 100 elektrikli bir otomobil olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, "Dünya artık değişmekte. Havayı, emisyonu ve çevreyi korumak gerekiyor. Günsel piyasaya çıktığı zaman bu özellikleriyle dünyada ilkler arasında yer alacak. Hem yerli üretim hem de konforu bakımından ilgi göreceğine inanıyorum. Ülkem adına çok sevinçliyim" diye konuştu.

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de, yüzde 100 elektrikli otomobil Günsel'i tasarımdan Ar-Ge'ye teknolojiden mühendisliğe tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

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Yapılan açıklamaya göre, tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen Günsel B9, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi.

Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9'un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. Günsel'in bataryası yüksek hızlı şarjla 20 dakikada doldurulabiliyor. Günsel'in ilk modeli B9 sarı, kırmızı ve mavi renklerinde üretildi.

Sarı, Kıbrıs'ın toprağını, mavi de mavi vatan Akdeniz'i simgeliyor. Kırmızı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağındaki kırmızı yıldız ve hilalden ilham alıyor.