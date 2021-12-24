Cumhurbaşkanı Tatar: Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi programlara katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Kırşehir temaslarına valiliği ziyaret ederek başlayan Tatar, burada Vali İbrahim Akın tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama törenine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Arif Kılıç ve kurum temsilcileri katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, valilik şeref defterini imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, Rum ve Yunan ikilisinin yıllardır hedefinin Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması olduğunu ifade ederek, "Türkiye ile biriz, et ve tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir suretle asla bizi kopartamaz" dedi. Türkiye'nin desteğiyle adadaki varlıklarını sürdürebildiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu bağlar daha da güçlenecektir. Gelecek nesillere daha güvenli, daha müreffeh bir gelecek bırakabilmek için çalışmalarımızı yürütmek en büyük temennimizdir. Kırşehir'de bulunmaktan dolayı mutluluk duymaktayım. Kıbrıs'ta varlık mücadelemizi hep Türkiye'nin, Anadolu'nun desteği ile sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. 450 yıldır Kıbrıs adasında Rum ve Yunan ikilisine karşı büyük bir direniş, İngiliz sömürgesine yine Türkiye ile bağlantımızı pekiştirmek suretiyle oradaki varlığımızı sürdürebildik. Şu anda da artık yeni bir siyasetle Kıbrıs'ın geleceğine hep birlikte güvence verme noktasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam desteğiyle Kıbrıs'ta artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet. Yıllardan beri konuşulan, bildiğiniz gibi ortaklık 1960 yılında denendi ve hiçbir anlam çıkmadı. Çünkü Rum-Yunan ikilisinin yıllardan beri hedefi Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasıdır. Çok denediler. Dolayısıyla Kıbrıs'taki hakkımızı, hukukumuzu korumak için yeni siyasetin daha da benimsenmesi ve kökleşmesi gerekmektedir. Bu da tabii ki Türkiye'nin desteğiyle olabilecek mücadeledir. O da oluyor" dedi.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise ziyarette, Tatar'a şehir hakkında bilgiler verdi.
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