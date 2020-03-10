CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirerek göç krizini önlediğini, adım atma sırasının Avrupa Birliği'nde (AB) olduğunu bildirdi...

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