"Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı. Erdoğan burada gençlerle sohbet edip, soruları yanıtladı.

TÜRKÜYÜ BİRLİKTE OKUDULAR

Yeni Adana Müzesi’nde gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel’in ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi..