HABERTURK.COM / İHA

Samsunspor, dün akşam Eyüpspor’un Gençlerbirliği’ne 2-0 kaybetmesi ile birlikte ligin bitmesine 6 maç kala şampiyonluğunu ilan ederek, Süper Lig’e yükseldi. Türkiye profesyonel liglerinin en erken şampiyon olan takımı unvanını da eline geçiren Samsunspor’u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etti.

“SAMSUNSPOR'A ÖNÜMÜZDEKİ SEZONDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “11 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig’e dönen Samsunspor’u, tüm taraftarını ve Samsunlu kardeşlerimi tebrik ediyor, şimdiden önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın paylaşımına birçok taraftar yorum yaparak, teşekkür etti.

11 yıl aranın ardından Süper Lig’e geri dönen Samsunspor, dün akşam ve bugün sosyal medyada on binlerce etkileşim alarak Türkiye gündeminde 1. sırada yer aldı.

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