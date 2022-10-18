Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Özdemir Bayraktar'ın ölüm yıl dönümü sebebiyle paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan, özellikle savunma sanayide dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almamıza çok büyük katkıları, emekleri olan Sayın Özdemir Bayraktar'ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümde rahmetle, hasretle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.