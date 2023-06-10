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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manchester City-Inter finalini tribünden takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Manchester City ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti.

Giriş: 10.06.2023 - 22:52 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manchester City-Inter finalini tribünden takip etti
İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiliz Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geliyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi takip etmek için dünyanın bir çok yerinden taraftar şehre geldi, daha sonra stadyumdaki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final mücadelesi için Türkiye’ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin’i kabul ederek görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra final maçını izlemek üzere Olimpiyat Stadyumu’na geldi. Erdoğan, burada Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin ile yan yana final maçını izledi.

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