Aksakal, kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukuk reformu konularında düşünce ve çalışmalarının yer aldığı dosyayı HDP hariç Parlamento'da temsil edilen siyasi partilerin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile paylaşmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bugün de bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini söyledi.
Ziyarette bu çalışmaların içeriğinin yanı sıra yıl boyunca ülke ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirme imkanı da bulduklarını ifade eden Aksakal, şöyle konuştu:
"Türkiye'de siyaset kurumu yeniden dizayn edilme çabalarıyla karşı karşıyadır. Bir taraftan AB ülkeleri ve kurumları diğer taraftan ABD'nin bölgesel stratejilerinin gerçekleşebilmesi için ortaya koyduğu politikalar, tamamen Türk milletini teslim almaya yönelik aslında hiç de yabancı olmadığımız planların tezahürüdür. DSP olarak bu girişimlere karşı duruşumuz kendimizi tanımladığımız, milliyetçi, vatansever, sol bir parti kimliğimizin gereği olmak kaydıyla elbette gerek ekonomideki gerekse hukuk sistemi işleyişindeki aksaklıkların ortaya konulması ve çözüm yollarını önerme sorumluluğunu da bir muhalefet partisi olarak üzerimize yüklenmiş görev sayıyoruz."
Aksakal, çalışmalarını ve görüşlerini aktarma fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti.
"Türkiye dünyanın yeniden şekillendirildiği bu süreçte asla oyun dışı kalamaz ve kalmamalıdır." diyen Aksakal, Türkiye'nin yeniden ekonomik olarak kendi kendine yeten ülkeler ligine katılabilmesinin öncelikli gereğinin çokça üretim, hakça paylaşım ilkesinden geçtiğini söyledi.
Aksakal, görüşmede ayrıca, başta kuvvetler ayrılığı prensibinin güvence altına alınması olmak üzere YSK kararlarının denetimi konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun üst mekanizma olarak belirlenmesinin, hakimlik mesleğinin oluşmasında yeni kriterler ortaya konulmasının, hakim yardımcılığı müessesesiyle adli kolluk yapısının oluşturulmasının, tutukluluk sürelerinin makul düzeyde sonuçlanması hususunun yasal bir statüye kavuşturulmasının önemini dile getirdiğini kaydetti.
Önder Aksakal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle sağlanan yönetimde istikrar yanında seçim kanununda yapılacak değişikliklerle de baraj uygulamasının kaldırılarak temsilde adaletin sağlanmasının "adalet mülkün temelidir" kavramını güçlendireceği görüşlerini paylaştıklarını söyledi.
Son günlerde yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarının mutsuz toplum yapısının sonucu olduğunu ifade eden Aksakal, şiddet uygulayanları lanetledi.
Asgari ücret kararına da değinen Aksakal, kendi önerilerinin altında gerçekleşen rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutacağına inandığını söyledi. Aksakal, alınan kararın uygulanması halinde ise bir kereye mahsus seyyanen 1500 lira ödeme yapılmasının olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.
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