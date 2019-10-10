Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan'dan Ankara'ya dönüşünde çok önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli'nin Sırbistan temaslarını takip ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerle sohbetinde ağırlıklı olarak Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonun hedefleriyle ilgili bilgi verdi. Güvenli bölgeyle ilgili dezenformasyon yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, "“Türkiye demografik yapıyı değiştirmek istiyor” diyorlar. Türkiye’nin böyle bir derdi yok. Böyle bir derdi olsaydı, biz El Bab’da, Cerablus’ta, Afrin’de bunu yapardık. Demografik yapıyı değiştiren PKK’dır, PYD’dir, DEAŞ’tır. Mesele DEAŞ’a karşı mücadele ise Suriye’de Türkiye’den başka ciddi manada mücadele veren bir ülke yok. Bunu da El Bab'da net olarak gösterdik" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın TSK'nın harekatıyla ilgili attığı tweetlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sayın Trump güvenli bölge konusunda doğru bir karar verdi. Pazar akşamı yaptığımız telefon görüşmesinde kendisiyle karara bağladık. Fakat ABD askeri ve güvenlik bürokrasisi Başkanlarının talimatlarını yerine getirmiyor. Siyasiler ve medya Trump üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. O da bu baskıları hafifletmek için mecburen tweet üzerinden bazı mesajlarını veriyor".

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BALKANLARIN SİYASİ İSTİKRARINA KATKI VERMEK"

Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının ikincisi için geldiğimiz Sırbistan’da Sayın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve ekibiyle çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin 140’ncı yıl dönümü. Sayın Vuçiç ile gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimiz oldu. Aynı zamanda üçlü mekanizmaları nasıl güçlendirebileceğimizi ele aldık.

Ayrıca Türk firmalarının yaptığı 6 fabrikanın açılış ve bir fabrikanın da temel atma törenine katıldık. 6 yıl aradan sonra Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü zirvesini yaptık. Mayıs’ta ikincisini Saraybosna’da yapacağız. Üçüncüsünü de Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Bunun dışında TİKA’nın restore ettiği eserlerin açılışlarını yaptık. Balkanlarda gönül köprüleri de inşa edeceğimiz Belgrad-Saraybosna Otoyolunun temelini attık.

Amacımız Balkanların siyasi istikrarına ve toplumsal katılımına katkı vermek. Ziyaretimiz Boşnak, Türk ve Arnavut kardeşlerimiz için de bir değerdir. Boşnak kardeşlerimiz “Siz buraya geldikçe bizi güçlendiriyorsunuz” diyorlar.

Bizim bölgede gizli bir ajandamız yok. Böyle bir hesabın içinde de değiliz.

"AMAÇ SINIR GÜVENLİĞİ VE MÜLTECİLERİN GERİ DÖNEBİLMESİ"

Bu, Suriye için de böyledir. Burada da biz gizli bir ajandayla çalışmıyoruz. El Bab’da, Cerablus'ta, Afrin’de bunu ortaya koyduk. Tam aksine oraları sahiplerine teslim ettik. Altyapı ve üst yapıda birçok yatırım yaptık. Cerablus’ta hastanelerden okullara birçok inşa faaliyetinde bulunduk. Afrin’de de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Güvenli bölgenin amacı da sınır güvenliğimizi sağlamak ve mültecilerin kendi topraklarına dönmesidir. Eğer uluslararası bağışçılar toplantısı gerçekleştirebilirsek veya da mali noktada destekler verilebilirse buralarda konutlar yaparak bu insanların oralara yerleşmesine imkan oluşur.

"HİÇBİR YERDEN SES YOK! BİZ ARTIK OYLAMAYA GİDECEK DEĞİLİZ"

Bu adımları atmak için planlarımızı yaptık, projelerimizi hazırladık. Hazırladığımız kitapçıkları BM’de görüştüğüm liderlere takdim ettim. Barış koridorunda, güvenli bölgede bunları nasıl yapacağımızı anlattım. “Biz dersimizi çalıştık. Hazırlıklarımız ortada. Siz de bize destek verin, bu adımları süratle atalım” dedik. “Güzel” dediler ama hiçbir yerden bir ses yok. Biz de artık oyalamayla gidecek değiliz.

Bir de sınırlarımızda bir tehdit altındayız. Sınır bölgelerinde yaşayan halkımızı huzura, refaha, güvene kavuşturmamız bizim görevimizdir. Adımımız bunun için.

Bu konuda ciddi manada dezenformasyon var. “Türkiye demografik yapıyı değiştirmek istiyor” diyorlar. Türkiye’nin böyle bir derdi yok. Böyle bir derdi olsaydı, biz El Bab’da, Cerablus’ta, Afrin’de bunu yapardık. Demografik yapıyı değiştiren PKK’dır, PYD’dir, DEAŞ’tır. Mesele DEAŞ’a karşı mücadele ise Suriye’de Türkiye’den başka ciddi manada mücadele veren bir ülke yok. Bunu da El Bab'da net olarak gösterdik.

"BİZ KİMSEYİ İSTEMEDİĞİ YERE ZORLA GÖNDERECEK DEĞİLİZ

Bütün bunlarla birlikte Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları Gözetleme Komitesi de yayınladıkları raporlarda terör örgütü PYD/YPG’nin savaş suçu işlediğini ortaya koymuştur.

Bizim planlanımıza göre mültecilerin geldikleri yere dönmeleri şart. Buna inanıyoruz ama kimseyi de istemediği yere zorla gönderecek değiliz.

Bizim Kürtlerle herhangi bir sorunumuz yok. Sorunumuz terör örgütleridir. Şu anda güvenli bölge ile ilgili atacağımız adımlarda hedef kesinlikle terör örgütleridir, terör örgütünün buradan çıkmasıdır.

Sayın Trump Fırat’ın doğusundan çekilmeyi söylemişti. Fakat söylediğinden bu ana kadar çekilme olmamıştı. Ama şu anda yaptığı açıklamalara ve telefon görüşmesindeki yaklaşımına bakınca artık buradan çekilme noktasındaki kararını verdiğini gördük. Şu an itibarıyla da bizim askerlerimizle muhatap olan onların askerleri buna yönelik mesajlar veriyorlar. Şu andaki çekilme bunun işaretidir. Bunları da gördük. İstiyoruz ki daha yüksek oranda olsun. Ve bizim işimiz de kolay olsun. Çünkü biz asla ABD askeriyle ya da koalisyon güçleriyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BAŞKA TERÖR ÖRGÜTÜYLE BERTARAF EDEMEZSİNİZ"

Bir diğer adım da Kürtleri de katleden ve onlara zulmeden bir terör örgütüne karşı mücadele ediyoruz. Burası çok çok önemli. Kürtlere karşı mücadele veren ve onları katleden biz değiliz. Bunu yapan PYD/YPG. Onlara karşı da mücadele vereceğiz. DEAŞ’a karşı da mücadele vereceğiz.

DEAŞ ile kararlılıkla mücadeleye devam eden Türkiye'yi DEAŞ ile mücadele etmiyormuş gibi gösterenlerin iyi niyetlerinden şüphe ediyorum.

Güvenli bölgenin kurulmasıyla DEAŞ ile mücadeleyi kesinlikle zaafa uğratmayacağız. Bilakis DEAŞ ile mücadele devam edecek. Fakat bu bahanenin arkasına sığınarak güney sınırlarımızda bir terör devleti kurma gayretine girenlere de müsaade etmeyeceğiz. Niyetleri Fırat'ın doğusunda bir terör devleti kurmaktır. Bunu artık gizleme gayreti içine girmesinler. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle bertaraf edemezsiniz.

Bazıları PYD-YPG'nin Amerika’nın müttefiki olduğunu söylüyor. Marksist-Leninist bir örgüt nasıl oluyor da Amerika’nın dostu oluyor anlamak mümkün değil. Çocukluğumuzdan bu yana ABD’nin her zaman komünizmin karşısında olduğunu biliyoruz. Şimdi nasıl oluyor da dostluk kurduğunu anlamak mümkün değil.

"TRUMP BU BASKILARI HAFİFLETMEK İÇİN TWEET ÜZERİNDEN MESAJLAR VERİYOR"

Tutuklu DEAŞ’lılar konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu, Trump'la görüşmemizde de gündeme gelen bir konu. Hem Sayın Trump hem biz arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Birlikte neler yapabileceğimizi arkadaşlarımız çalışıyorlar.

Sayın Trump güvenli bölge konusunda doğru bir karar verdi. Pazar akşamı yaptığımız telefon görüşmesinde kendisiyle karara bağladık. Fakat ABD askeri ve güvenlik bürokrasisi Başkanlarının talimatlarını yerine getirmiyor. Siyasiler ve medya Trump üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. O da bu baskıları hafifletmek için mecburen tweet üzerinden bazı mesajlarını veriyor.

Biz yapıcı yaklaşım içinde olmaya ve adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Beklemeden, bekletmeden devam edeceğiz.

SORULAR VE CEVAPLAR...

SORU: Suriye'nin kuzeyinde yapılan çalışmalar kapsamında, Türkiye’nin çok titiz olduğu ortada. Zamanlama ile ilgili bir değerlendirmeniz var mı?

Burada aslında 3 boyut var. Birincisi güney sınırımızın hemen altını terör koridoru olmaktan kurtarmak ve burayı bir barış koridoru haline getirmek. Barış koridoru olarak bundan sonraki süreci güvenli bölge olarak tahkim etmek.

İkincisi Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak. Bu ısrarla söylüyoruz. Bu, birilerine de örnek olacak. Biz Suriye’nin birliğinden beraberliğinden yanayız.

Üçüncüsü de yurtlarından edilen, çıkarılan, korkuyla oraları terkeden Suriyelilerin tekrar evlerine topraklarına dönmelerini sağlamak.

Daha önce söylediğim gibi “Bir gece ansızın gelebiliriz.” Şu anda bizim saat vermemiz, tarih vermemiz, böyle bir mücadele içinde olan ordu, devlet ve millet için de doğru olmaz. Ama ne diyoruz “her an…”

"BU BEYEFENDİ DÜRÜST BİR İNSAN DEĞİL"

SORU: Trump’ın attığı tweet‘ler ortada. Türkiye karşıtı çevrelere tweet‘lerle mesaj vermeye çalışıyor. Bir yandan da ABD’de 13 Kasım’da görüşmeniz olacak. Washington’daki karışık durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hava sahası açılmazsa mevcut olası operasyonu nasıl etkiler?

Bu beyefendi (Lindsey Graham) dürüst bir insan değil. Çünkü BM Genel Kurulunda randevu istedi, verdim, görüştük. Bu görüşmelerde de edindiğim izlenim vardı. Hatta daha önce Türkiye’ye geldiğinde de Külliye’de kendisiyle görüştüm. Kendisine ekranda PYD/YPG’ye karşı verdiğimiz mücadelenin ne olduğunu, bu mücadelede Afrin olayının nasıl geliştiğini anlattım. Bunların birçok şeyden de haberi yok. Teröristlerin tünellerinden falan haberleri yok. Döndükten sonra bunların bir terör örgütü olduğunu, bunların Kürtlerle alakası olmadığına dair mesajları, söylediği sözler vardı. Şimdi ise garip garip açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklama Sayın Trump’ı zora sokacak bir açıklama.

Ben şunu açıklamak zorundayım. Ne biliyorsam dobra dobra söylüyorum. Yanımda tutuyor Sayın Trump’ı arıyor. Trump o esnada uçakta. Seçim kampanyası kapsamında Houston'a gidiyordu. Biz tabi uçakta Sayın Trump ile konuştuk. “Bugün döneceğim yarın da görüşeceğiz” dedi. Daha sonra, Sayın Turmp'la görüşmelerimizi yapıyoruz. Trump açıklamaları yaptıktan sonra Lindsey bu açıklamaları yapıyor. Yenilir yutulur değil. Siyaset, dürüstlük üzerine yapılrsa prim kaydeder, yapılmazsa sen de edindiğin arkadaşlarını kaybedersin.

"BİZİM GÜÇLERİMİZİN ONU KOVALAMAYA HAKKI VARDIR"

Sayın Trump ile ikili ilişkilerimiz var, bunu sürdürüyoruz. Bunu sürdürürken de Türkiye-ABD ilişkilerini de güçlendirme gayretimiz var. F-35'ler için de açıklamaları var. “Parçalarını Türkiye yapıyor” diyor. Şimdi tablo bu olunca herkesin düşünmesi lazım. Allah nasip ederse 13 Kasım‘da Washington‘da olacağız. Birlikte bunları ele alacağız. Konuşma fırsatımız olacak. Ben bu tür açıklamaları belli çevrelerin baskılarını önlemeye yönelik ifadeler olarak değerlendiriyorum.

Şu anda, ilk etapta oradan belli bir kuvvetin çekiliyor olması bize gerçek niyetini gösteriyor. Türkiye’nin karşısında olmayacaklarını bize ifade ettiler.

Hava sahası meselesine gelince, orada Amerika’nın bir hava sahası yok. Uluslararası hava sahası var. Orası Suriye’ye ait hava sahasıdır. ABD’ye ait olmadığına göre, oradaki tasarruf da rejime aittir. Rejimin davetiyle orada değiller. Biz Adana Mutabakatı’na dayalı olarak oradayız. Adana Mutabakatı’na göre, rejim tarafından PKK’ya karşı tedbir alınmayacak olursa, bizim güçlerimizin onu kovalama hakkı vardır.

SORU: Esad rejiminden operasyona karşı mesaj var mı? İleride işbirliği, koordinasyon olabilir mi? Putin ile görüşme var mı?

Suriye‘de rejimle ilişkilerimizi Rusya üzerinden sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin’le bir telefon görüşmem de oldu. 5 celsede bir adım attık. Soçi’de birinci hamleyi yaptık, sonra Ankara, Tahran, tekrar Soçi, tekrar Ankara… Tekrar Tahran olacak. Bütün bunları yaparken bir şeyi tahkim ediyoruz. O da Astana süreci. Başta İdlip olmak üzere bölgeye yönelik atmamız gereken adımları konuşuyoruz.

Suriye’nin hak ve menefaatleri için, Suriye halkı için adımlar atıyoruz. Atılan adımların hepsi buna yöneliktir. Suriye halkının bizim karşımızda olması söz konusu değil. Suriye’de aşiretler bir an önce gelmemizi istiyor, aşiretlerin çok ciddi desteği var.

SORU: Bazı muhalif isimlerden destek tweetleri oldu. Yılmaz Özdil, Muharrem İnce, Uğur Dündar…

"TERÖR ÖRGÜTÜNE SIRTINI DAYAYANLAR BU İŞİN DIŞINDA"

Bundan çok mutlu olurum. Bu milli birlik durumudur. Bu ülkenin 82 milyonu böyle zamanda birlik olmayacak da ne zaman olacak? 82 milyondan kendini tecrit edecek, olsa olsa terör örgütleri olur. Siyasette de terör örgütlerine sırtını dayayanlar bu işin dışında olur.

SORU: CHP grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu “İstemeye istemeye evet diyeceğiz. Barış içinde yaşamak varken ne işimiz var orada” dedi. Yorumunuz ne olur?

Barış için uzanan el eğer karşılığını bulursa eyvallah… Boşta kalırsa buna diyecek bir şey yok. Ben sanatçıların ve diğer vatandaşlarımızın desteğine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

SORU: Avrupa Birliği’nin geneli itibarıyla olumsuz tavrı ve terör örgütüne sempatisi dikkate alındığında nasıl bir reaksiyon bekliyorsunuz?

AB geneli itibarıyla şu anda olumlu. Hatta olumlu olmanın ötesinde, mesela İngiltere yardımcı olabiliriz diyor. Fransa’dan da benzer şeyler geliyor.

SORU: CHP bir konferans yaptı. Burada da tam tersi ne kadar Esad ve PYD yanlısı varsa davet etti, tüm suçu Türkiye’nin üzerine yıkıp, Esad ile iletişim kurma haricinde başka yol yok diye bir çıkarsama yaptılar. Nasıl değerlendirirsiniz?

"ESAD'I TEMİZE ÇIKARMAK BÜYÜK VEBALİN ALTINA GİRMEKTİR"

Demek bu arkadaşlar bizi hiç tanımamış. Suriye’de bugüne kadar 1 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş, 12 milyon göçmen var. 1 milyon insanın öldürüldüğü Suriye’de nasıl olacak da el ele resim vereceğiz. Kılıçdaroğlu, sadece buradaki 3,6 milyon insanı görmüyor mu? Bu mülteciler buraya turistik seyahate gelmediler, kendi topraklarından varil bombalarından kaçarak geldiler. Bunların kendi topraklarından kaçmalarına vesile olan insanla nasıl bunları konuşuruz? Ben kendim konuşmam o ayrı mesele. İstihbarat örgütlerimiz birbirleriyle görüşmelerini yapıyorlar. Niye? Bölgenin refahı ve huzura kavuşması için. Ama kalkıp da Esad’ı temize çıkarmak için gayret sarfetmek en az onun kadar büyük bir vebalin altına girmektir.

Kılıçdaroğlu’nun, "PYD/YPG’yi terör örgütü olarak tanımıyorum" ifadesi unutulur bir ifade değil. Kaldı ki zaten onlar PKK'nın yan kolu olduğuna göre, öbür tarafta onun desteklediği siyasi partiyle işbirliği içinde değil mi?

Biz şu ana kadar 5 bin civarında DEAŞ’lıyı derdest ettik. Bu PYD/YPG içinde olanlara baktığımız zaman bunlar Kürtlerden oluşmuyor, Fransızı, Almanı, Hollandalısı var. Bütün bunlardan oluşan bir yapı.

SORU: 2023’e giderken ittifakların zenginleşebileceği konuşuluyor. Özellikle son günlerde İyi Parti’den CHP’ye eleştiriler gündeme geldi. İttifaklar değişebilir mi?

Bir defa ittifakların zenginleşmesi, fakirleşmesi yaklaşımı mümkündür olabilir. Temennimiz o dur ki Cumhur İttifakı olarak bizim inancımız pazara kadar değil mezara kadardır. Ama bu ittifakı çok daha da zenginleştirebilirsek 2023’e çok daha güçlü olarak girebiliriz. Kapımız açık. Adı Millet İttifakı ama milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli.

SORU: AK Parti’nin İstişare ve Değerlendirme Toplantısında "Refah Partisi" ifadeniz olmuştu.

Biz akşam Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri ve Kabine üyeleri olarak eşlerimizle birlikte yemek yedik. O yemekte geçmişten günümüze hatıralarımız anlatıldı. Ben de Refah Partisi’nde ne gibi görevler yaptığımızı, oradaki hatırlarımı dile getirdim. Orada zihinsel tasarruf diyebileceğimiz bir kayıt oldu, o kayıt orada gündeme geldi.