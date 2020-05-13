Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı münasebetiyle bir videolu mesaj yayınladı.

Erdoğan, ""Türkçe konuşacağız" dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz" ifadelerinde bulundu.