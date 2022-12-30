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Haberler Futbol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Portekizce Pele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için Twitter hesabından Portekizce taziye mesajı paylaştı.

Giriş: 30.12.2022 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Portekizce Pele paylaşımı
HABERTURK.COM

Dünya futbolunun efsane ismi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Brezilyalı efsane için birçok ünlü isim mesaj yayınlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekizce olarak paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pelé'nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor, ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz."

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