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Dünya futbolunun efsane ismi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Brezilyalı efsane için birçok ünlü isim mesaj yayınlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekizce olarak paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pelé'nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor, ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz."