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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na tebrik

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Müsavat Dervişoğlu’na tebrik

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 22:10 Güncelleme: 27.04.2024 - 23:24
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        Dervişoğlu'na tebrik mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
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        ÖZEL: YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana Genel Başkanlık görevini üstlenen Sayın Meral Akşener'e bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        ÇELİK'TEN KUTLAMA MESAJI

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sn Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyoruz. Kurultayın demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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