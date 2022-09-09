Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 Eylül paylaşımı

Sosyal medya Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk’e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül’de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.

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