Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Düğün töreninize nazik davetiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Değerli çiftimizin çıktıkları bu yolda sevgi ve saygı içerisinde sağlıklı bir ömür sürmeleri temennisiyle, iki cihanda saadeti diler, beraberliklerinin iki aileye de huzur ve mutluluk getirmesini cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Bu vesileyle sizlere ve kıymetli misafirlere en kalbi sevgi ve selamlarımı sunarım" mesajını yayınlayan Şallı, yaptığı paylaşıma, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu değerli tebrik telgrafı için teşekkür ediyoruz" notunu düştü.