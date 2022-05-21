Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

OKTAY: 158 YILDIR DİNMEYEN ACI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Mayıs 1864'te yaşanan Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri andı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanlarından sürgün edilen Çerkes kardeşlerimizin 158 yıldır dinmeyen acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.