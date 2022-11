HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Her iki lider de ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söylediği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

"İSTANBUL SEFERLERİNİN BAŞLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde derhal tüm imkanlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanına koştuk. Oluşturduğumuz hava köprüsü ve demir yoluyla insani yardım malzemelerini 15 uçak ve 13 iyilik treni ile afet bölgelerine sevk ettik. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yılını kutlarken halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarından aldığımız güç ve ilhamla ilişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pakistan Hava Yolları'nın İstanbul seferlerinin başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz.

"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI ALINAN ÖNLEMLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Pakistan'la ticaret hacmimizin 5 milyar dolara ulaşması iradesine sahibiz. FETÖ terör örgütünün Pakistan'da yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler için Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde ortak gündemimizde yer alan bölgesel ve uluslararası konularda fikir teatisinde bulunduk. Kardeş Pakistan ve can Azerbaycan'la üçlü formatta işbirliğimiz hızla gelişiyor. Pakistan, BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D-8 gibi platformlarda hareket etmektedir. Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizin etkilerini giderilmesini teminen çalışmalarımızı el birliği ile sürdüreceğiz. Bugün suya indirdiğimiz Milgem gemisinin Pakistan için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

ŞAHBAZ ŞERİF:HEPİNİZİN ACISINI VE ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞIYORUZ

Hepimiz burada ikinci yılımızda Türkiye'deyiz. Burada kaldığımız her dakikanın, her anın tadını çıkarıyoruz. Türk kardeşlerimizle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ne zaman Türkiye'ye gelsek hep öyle oluyor. Sayın kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi bizi güzel ağırladığı için. Her defasında bu çıta daha yukarıya çıkıyor. Sizin bu cömertliğiniz nedeniyle size teşekkür ediyorum. Yüreğimiz şehit düşen, terörist şehit ettiği kişilerle burada, İstanbul'da. Bunun sonucunda masum, son derece kıymetli hayatların kaybedilmesinden dolayı çok üzgünüz. Umarız ki Allah onları yanına kabul eder. Hepinizin duygularını paylaşıyoruz, acınızı, üzüntünüzü paylaşıyoruz.

"GEMİNİN DENİZE İNDİRİLMESİ TÖRENİNE KATILDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Pakistan, Türk halkının ve kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duygularına, üzüntüsüne katılıyor. Bizler de bu tür trajedileri yaşadık. Pakistan halkı da ciddi bedeller ödedi. Binlerce kişi kıymetli hayatlar terörizmin üstesinden gelinmesi için, yenilmesi için kaybedildi. Dolayısıyla kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının üzüntüsünü anlıyor ve paylaşıyoruz. Elimizden gelen her konuda yardımcı olmaya, terörizmin üstesinden gelmek için her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm dünya yüzeyinden terörizmi silmek istiyoruz.Bugünkü geminin denize indirilmesi için düzenlenen müthiş törene katıldığımız için çok mutluyuz. Türkiye ve Pakistan'da bu gemilerin inşa ediliyor olması, bizim tüm samimi amaçlarımızı, taahhütlerimizi, ortak işbirliğimizi gösterir nitelikte. Kültür, tarihi, sanayi, savunma alanlarında ortak noktalarımız var ve o yüzden son derece önemli. Gerilimin yükseldiği tüm dünyada ve bunun sonucunda da uluslararası çapta çok fazla artan fiyatlar, petrol fiyatları, petrol ürünleri, gübre tüm bunların fiyatları artıyor ve bunlar kalkınmakta olan ülkelerin ihtiyacı olan şeyleri karşılaması açısından zorluk yaratıyor. O yüzden de sadece savunma işbirliği değil; bunun da ötesinde çok daha ileri düzeylere taşımamız gerektiğini düşünüyorum.

"BİZ KARDEŞ ÜLKELERİZ, İKİ KALP, İKİ YÜREK BİRLİKTE ATIYOR"

İki ülkeyi tek bir yürekle savunmak gerektiğini düşünüyorum. Farklı diller konuşuyoruz ama birbirimizi çok çok iyi anlıyoruz. Sanki bir aile gibiyiz. Savunma alanındaki işbirliğimiz yeni zorlukları aşmalı ve çok daha geniş bir büyük bir ölçeğe ulaşmalı. Sevgili kardeşim, sayın Cumhurbaşkanı, artık işbirliğini daha da arttırmanın zamanı geldi. Bizler Azerbaycan ve Pakistan olarak kuşak ve yol girişimi açısından çok şanslıyız. Bu da çok önemli bir işbirliği olacak. Tüm bu bölgeye işbirliği ve refah sağlayacak. Böylece işsizliği ortadan kaldıracak. Yoksulluğu ortadan kaldıracak. Yoksul kişileri yoksulluktan çıkaracak, eğitimi arttıracak. Çin'deki dostlarımızla da görüşerek bunları canlı tutabiliriz. Bu yıl Ağustos'ta imzalanan mal ticareti anlaşmasında görüştük. Sizlerin bunu Meclis'e getirme ve onanmasını sağlama konusundaki görüşlerinizi ve daha gecikmeden yürürlüğe koyma görüşlerinizi takdirle karşılıyorum. Sadece bir kağıt imzalamadık, bir anlaşma imzaladık. Tüm samimiyetimizle imzaladık. Amacımız ikili ticareti 1 milyar ABD dolarından daha fazla çıkartmak için. Türkiye'nin ticaret hacmi yıllık bazda baktığımızda 20 milyar ABD doları civarında. Bu ticaret hacmi çok daha az kalıyor. Bizler kardeş ülkeleriz, daha önce de söylediğimiz gibi aslında iki kalp, iki yürek beraber atıyor.

"TARİH KİTAPLARI VE ÜNİVERSİTELER BUNU YAZACAK, YAZIYOR DA"

Şu anki ticaret hacmimiz bu kardeşlik ilişkilerini yansıtır nitelikte değil. Bu eşi benzeri olmayan bir ilişki. Eşi benzeri yok. Tarih boyunca eşi benzeri olmayan bir ilişki. Dolayısıyla önümüzdeki 3 yıl içinde buna odaklanalım ve 3 yıl içinde ticaret hacmimizi 5 milyar ABD dolarına çıkaralım. Ben sizinle bu alanda çok yakın çalışacağıma söz veriyorum. Muhteşem ilişkilerimizin 75. yılını kutlayacağız. İslamabad'da Türk kardeşlerimizle birlikte kutlayacağız. İstanbul'da da bu tür programlar olabilir diye düşünüyoruz. Bu da çok güzel bir kutlama olur. Keşke gelebilsem ama benim de gündemim çok yoğun Pakistan'da. Ama bunu ayarlayabilirsek dünya da bunu duysun. Bugün son derece güzel töreni gördük. Tarih kitapları, okullar da, üniversiteler de bunu yazacak, yazıyor da. İlişkimiz yüzlerce yıla dayanıyor; ancak bizim iki ulusun bir araya geldiği an Türkiye'nin kurtuluş savaşında savaştığı zamanlardı. O zamanlar kıta altındaki milyonlarca Müslüman da Türkiye'deki kardeşleri için her türlü güzel duyguyu besliyordu. Mesela anneler çocuklarının eğitiminden fedakârlık yapıp o parayı buraya gönderdi. Kız kardeşlerimiz altınlarını harcamayıp, onu Türkiye'ye göndermeyi söyledi. Bu inanılmaz bir şey, son derece duygusal bir şey. Böylesine bir bağın eşi benzeri de yok. O yüzden de bu ilişki başladı. Atalarımız o zamanlar tarihte bunu anlatacak olduğunu bilmiyordu. O zamanlar kıta altı Müslümanların mütevazı katkısını anlatacağını bilmiyordu. Kardeşim çok çok teşekkürler.