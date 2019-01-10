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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçisi olan Yunus Yılmaz ve Ümmü Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Münire Cemre Yılmaz’a, geçen yıl Mayıs ayında bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayetiyle gittiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu.
İHA'nın haberine göre; acil müdahale gerektiren bir aşamada olduğu için İzmir Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Cemre’ye, başarılı bir ameliyatla yapay kalp destek cihazı takıldı. Hastanedeki 15 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından geçen Temmuz ayında taburcu edilen Cemre, içinde yapay kalbine enerji ileten mekanizma bulunan çanta ile hayata tutunuyor. Çantasını yanından bir an bile ayıramadığı için akranları gibi dışarı çıkıp oynayamayan Cemre, gerçek bir kalbin kendisine nakil edileceği günü bekliyor.
KALP DOKTORU OLMAK İSTİYOR
Cemre, sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurdu. AK Parti Manisa Sosyal Politikalar Başkanı Güzin Pekiyi aracılığıyla geçtiğimiz cumartesi günü fabrika açılışları için Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına giden Cemre, hastalığını anlattı.
Cemre’yi dinleyen Erdoğan, destek olacağını belirterek, doktoruna talimat verdi. Erdoğan’ın devreye girmesi sonrası doktoruyla görüştükten sonra umutlanan Cemre, Ankara’dan gelecek haberi bekliyor.
Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Münire Cemre Yılmaz, “10 yaşındayım. Kalp hastasıyım. Okula düzenli gidemiyorum. Arkadaşlarımla beraber oyunlara katılamıyorum. Bilgisayar, tablet, televizyon gibi elektronik eşyalara yaklaşamıyorum. Omzumda taşıdığım çantamın içerisindeki mekanizma ile yaşıyorum. Bu mekanizma olmasaydı yaşamam mümkün olmazdı. Hastalığım mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma ile başladı. Çeşitli hastanelere gittik. Kanımda mikrop olduğunu söylediler. O yüzden bir sürü antibiyotik verdiler. Doktorlar bu antibiyotiklerin kalbimi çürüttüğünü söyledi. 8 Haziran’da ameliyat oldum. Ameliyatın ardından 15 gün yoğun bakımda kaldım. Benim için çok zor bir süreçti ama öğretmenlerim, arkadaşlarım ve doktorlarım bana çok yardımcı oldular. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Çok istiyordum görüşmeyi ve çok mutlu oldum. Doktoruyla ayrıca görüştüm. Çok sevindim. İnşallah kalp nakli olmak istiyorum. Büyüyünce de kalp doktoru olmak istiyorum” diye konuştu.
“CUMHURBAŞKANIMIZ SÖZ VERDİ"
Cemre’nin babası Yunus Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle umutlandıklarını söyleyerek, “Geçen yıl Mayıs ayında kızımın kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendik. 8 Haziran 2018 yılında kalp yetmezliğinden dolayı yapay kalp takıldı. Kızım şu anda yapay kalp ile yaşıyor. Bunu ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a borçluyuz. Sağlık sektöründe gerçekten güzel şeyler yaptı. Bunu kızımın tedavisinde gördük ve inandık. Çok sağ olsun. Kendileri ile görüşme imkanımız oldu ve bize desteklerinin olacağını söyledi. Yapay kalpte çok zorlanıyor. Koşamıyor, oynayamıyor, okula düzenli gidemiyor. Bir an önce kalp nakli olmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bunun sözünü verdi. Elinden geleni yapacağını söyledi. Kızımın hayata tutunması için nakil bekliyoruz. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sesleniyorum, bize yardımcı olsun. Kızımın özgürlüğe kavuşması için nakil bekliyoruz” dedi.
Cemre’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüren AK Parti Manisa Sosyal Politikalar Başkanı Güzin Pekiyi ise, “Biz Cemre ile yaklaşık 6 ay önce çalıştık. Cemre bizi ilk gördüğünde 'Cumhurbaşkanımla görüşmek istiyorum' dedi. Ben de ona söz verdim. Bizim için önemli olan Tayyip Bey’in bize olur demeseydi. Biz orada hem Tayyip Bey hem de doktoru ile birebir görüştük. İnşallah şimdi hayırlı haberler bekliyoruz” diye konuştu.
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