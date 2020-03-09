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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belçika'ya gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak

09.03.2020 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belçika'ya gidecek
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belçika'ya gidecek

- Erdoğan Brüksel'de, AB Konseyi Başkanı Jean Michel ile görüşecek, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek - Görüşmelerde İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle, bugün Brüksel'e günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Erdoğan'ın Michel ile görüşmesine Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de iştirak edecek. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmelerin yanı sıra göç konusunun da gündemde yer alacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Ziyaret vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmesi de planlanıyor.

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