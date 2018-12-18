Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Ampute Milli Takımı, 5 Kasım'da Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda Angola ile karşı karşıya gelmişti. 0-0'lık eşitlikle uzatmalara giden maçta rakibine penaltılarda 5-4'lük skorla kaybetmişti.

Kurulduktan kısa süre sonra uluslararası alanda başarılarıyla dikkati çeken Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 Avrupa şampiyonalarında elde ettiği ikinciliklerin ardından geçen yıl İstanbul'da düzenlenen organizasyonda şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı yakalamıştı..

2007, 2010, 2012 ve 2014'teki dünya kupalarında üçüncülük elde eden milli takım, finalde Angola'ya yenilerek bu sefer ikincilik yaşamıştı.