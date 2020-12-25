Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 müze açtı 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları tamamlanan Tunceli Müzesi, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi ve Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi'nin açılışlarını video konferans bağlantısıyla gerçekleştirdi

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans bağlantısıyla restorasyon çalışmaları tamamlanan Tunceli Müzesi, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi ve Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi'nin açılışlarını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin ziyarete açılma töreni için şehre gitti. Ersoy, Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve kurum müdürleriyle açılış öncesi Tunceli Müzesi'ni gezdi ve sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans bağlantısıyla görüşen Mehmet Nuri Ersoy, müze hakkında bilgiler aktardı.

Tunceli Müzesi'nin, 2019'da restorasyonunun tamamlandığını ve bir yıl süren teşhir çalışmalarından sonra bugün açılışa hazır hale geldiğini belirten Ersoy, bu müzenin Cumhuriyet tarihinde yapılmış ilk müze olma özelliğini de kazandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında şunları kaydetti; 1937'de askeri kışla olarak yapılmış olan bir yapıdayız. Aslında yapının kendisi de korunması gereken kültür varlıklarımızdan biri. 2015'te işlevi müze olarak değiştirilme kararı alınıyor ve restorasyon çalışmaları başlıyor. Çok titiz bir restorasyon çalışması sonucunda bugün müze olarak açılışa hazır hale getirmiş oluyoruz. Paleolitik Çağ'dan Cumhuriyet dönemine birçok bölümü içeren müzemiz, arkeoloji, etnografya, sosyal tarih, toplum tarihi ve inanç kültürü olmak üzere birçok bölümden oluşuyor."

Müzenin 5 bin 800 metrekarelik bir kapalı alandan oluştuğunu aktaran Mehmet Nuri Ersoy, "Bunun yanında 1800 metrekarelik çok amaçlı bir avlumuz var. Bu avluda konserler, tiyatrolar ve çeşitli etkinlikler amacıyla da bundan sonra kullanılacak. Ayrıca 10 bin kitaplık bir kütüphane de yer alıyor. Yani sadece müze işlevi olarak sınıflandırılmadı, çok amaçlı olarak ileride Tunceli'nin kültür, sanat ve sosyal yaşamına da cazibe merkezi olacak şekilde sınıflandırılmış durumda" ifadelerini kullandı.

Müzenin, Tunceli'nin geçmişinde yeni bir sayfa açmak hedefiyle yapılan bir çalışma olduğunu vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, "Bundan sonra Tuncelimiz artık arkeolojisiyle, kültürüyle, sanatıyla ve sizin direktifleriniz doğrultusunda turizmin 81 vilayete yayılabilmesi, turizmden hak ettiği payı alabilmesi için ilerde turizm amaçlı olarak da Tunceli'de bir hedef belirlemiş durumdayız. Bundan sonraki çalışmalarımız artık Tunceli'nin kültürüyle, turizmiyle ve sanatıyla anılan bir ilimiz olmasını sağlamak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eş zamanlı olarak kurdeleler kesildi ve mezeler ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programı kapsamında açılış öncesi Tunceli Valiliği ile Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ni de ziyaret etti. Bakan Ersoy açılışın ardından ise Tunceli Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını da ziyaret etti.

Tunceli Müzesi

1935 - 1937 yıllarında askeri kışla olarak inşa edilen, 1949'a kadar bu amaca hizmet eden yapı daha sonra lojman ve ardından yerleşim yeri olarak kullanıldı.

Erken Cumhuriyet Dönemi özelliği gösteren ve 2'nci grup idari yapı olarak tescilli olan bina, Tunceli Müzesi olarak hizmet vermek üzere 2015 yılında restorasyona alındı.

2019 yılında restorasyonu tamamlanan 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Tunceli Müzesi'nin 1800 metrekare büyüklüğündeki avlusu konser ve tiyatro gibi etkinliklere ev sahipliği yapılabilecek şekilde tasarlandı.

Müzede Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar 692 eser sergilenecek.

Ayrıca, müzenin inanç bölümünde Alevilik ile ilgili bilgi panoları ve Alevilik ritüellerini temsil eden bir teşhir düzenlemesi de yapıldı.

Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi

1250'de Selçuklu baş veziri Sahip Ata Hüseyin oğlu Fahrettin Ali tarafından medrese, mescid, türbe, imaret ve çeşmeden oluşan büyük bir külliye şeklinde inşa edildi. Medresenin, darüşşifa olarak kullanıldığı da biliniyor.

Akşehir'deki ilk müze binası olarak kullanılan Taş Medrese'de, Akşehir ve çevresinden toplanan Türk -İslam dönemi mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve taş eserler sergileniyor. Müzede ayrıca medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği canlandırmalarının gösterildiği teşhir odaları da bulunuyor. Müzede toplam 300 eser sergileniyor.

Bursa Türk - İslam Eserleri Müzesi (Yeşil Medrese)

İlk Osmanlı medreselerinden olan Yeşil Medrese, Sultaniye Medresesi olarak da biliniyor. Yeşil Külliyesi birimlerinden olan medrese 1414 - 1424 yılları arasında inşa edildi. Plan itibariyle Anadolu Selçuklu açık eyvanlı medreselerinin devamı niteliğinde.

Bursa'da ilk müze, 1902'de Bursa Erkek Lisesi bahçe ve laboratuvarında oluşturuldu. Osman Hamdi Bey tarafından Müze-i Hümâyun'un bir şubesi olarak 1904'ün Eylül ayında resmen hizmete giren müze, 1930'da Yeşil Medrese'ye taşındı. 1975'ten itibaren de Türk-İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet veriyor.

Müze envanterinde, 13'üncü yüzyıldan 20'nci yüzyıla kadar uzanan Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait çini ve seramik eserler, ahşap, oyma ve kakma eserler, Türk maden sanatından örnekler, tombak ve diğer metal eserler ile Selçuklu ve Osmanlı sikkeleri, geleneksel Türk giysileri yer alıyor.

2017 sonunda restorasyon çalışmalarına başlanan müze, teşhir-tanzim çalışmaları yapılarak ziyarete hazır hale getirildi.