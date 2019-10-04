Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği iddia edilen bir şahıs gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, Samsun'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen T.D. (64),Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve emekli memur olduğu öğrenilen T.D., Samsun Adliyesine sevk edildi.