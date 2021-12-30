Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Kazlıçeşme Mahallesinde sınır ve koordinatları belirlenen alan Biruni Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlendi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesinde sınır ve koordinatları gösterilen alan TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu'nun merkez Gölemirler Mahallesindeki alan Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Adıyaman'ın merkez Altınşehir Mahallesindeki alan da Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ADYÜ Teknokent olarak tespit edildi.
BALIKESİR VE ÇANKIRI'DA BAZI BÖLGELER "KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN" İLAN EDİLDİ
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Yuvarlak Ada ve Kayalık Ada'nın doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Çankırı'nın Orta ilçesindeki Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanı da koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
KOCAELİ VE ERZURUM'DA ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazlar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Topçuoğlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da Gürcükapı Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Niğde'nin merkez ilçe Hıdırlık Mahallesindeki bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlendi.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NE VERİ BİLİMİ VE YAPAY ZEKA ENSTİTÜSÜ KURULACAK
AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildiği bildirildi.
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